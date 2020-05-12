Пентагон нашел деньги на покраску «стены Трампа». Колонка Евгения Беня

Фрагменты стены на границе с Мексикой власти США начали строить еще в 1990-е годы. Но возникшее до нынешнего президента США Дональда Трампа ограждение представляет собой не единую стену, а множество мелких и крупных заборов разного дизайна и технической оснащенности. Они были поставлены в разные годы разными штатами и приграничными территориями и мало унифицированы. Где-то это полноценная стена, как в Калифорнии и Техасе, где-то вместо нее просто камеры наблюдения и датчики движения, которые позволяют отслеживать нарушителей границы.

Возвести и окрасить черной краской!

Изначально президент США Дональд Трамп, судя по его заявлениям, предпочел бы возвести на границе с Мексикой не стальной забор, а полноценную бетонную стену, уходящую глубоко под землю. Теперь же дело, судя по всему, все-таки склонилось к стальному забору.

В январе этого года часть строящейся «стены Трампа» на границе США и Мексики рухнула от порыва сильного ветра, как сообщала The Guardian. Известно, что фрагменты стены упали на мексиканскую сторону.

«К счастью, власти Мексики быстро отреагировали и смогли перекрыть движение на соседней улице», — рассказал один из мексиканских пограничников и пояснил, что инцидент будет обсуждаться со строительным подрядчиком, чтобы избежать подобного в будущем.

The Washington Post пишет, что, по словам Дональда Трампа, в одном из его гольф-клубов есть закусочная, в которой установлена столешница из черного гранита. Когда несколько его партнеров по гольфу зашли туда, чтобы заказать хот-доги и напитки, столешница оказалась настолько горячей, что мгновенно обожгла им руки, когда они до нее дотронулись. Исходя из этого факта, Трамп утверждает, что черный цвет лучше всего подойдет для стены с Мексикой, потому что не позволит людям на нее взбираться. Представитель Белого дома на условиях анонимности сообщил, что, по мнению президента США, черная краска также защитит от ржавчины стену, строительство которой он хочет завершить уже до конца текущего года. Кстати, американское правительство недавно подсчитало, что стоимость стены возрастет из-за ее покраски как минимум на 500 млн долларов.

И вот теперь, как сообщает Bloomberg, глава оборонного ведомства США Марк Эспер принял решение урезать финансирование нескольких проектов за рубежом в рамках «Европейской инициативы сдерживания», предназначенной для «противодействия российской агрессии», на сумму в 545 млн долларов. Эти средства Пентагон планирует перенаправить на работы со стеной на границе с Мексикой. Эспер сказал и о в связи с этим также возможном сокращении финансирования объекта на базе на Маршалловых Островах, а также содержания американской тюрьмы в заливе Гуантанамо.

Новый девятиметровый забор на границе с Мексикой был одним из главных предвыборных обещаний 45-го президента США. Тогда Трамп всячески убеждал своих сторонников в том, что оградительное сооружение должно защищать американцев от наркоторговцев и «плохих парней», а заплатит, дескать, за проект мексиканское правительство.

По замыслу Трампа, стена, закрыв бреши, протянется на 1609 километров границы. Всего же граница между двумя странами имеет протяженность около 3100 километров. В октябре 2017 года американский президент объявил о создании пяти прототипов стены на границе с Мексикой.

К решению о строительстве заграждений власти Мексики отнеслись прохладно и поспешили заявить, что ни за какую стену они платить не собираются. Правда, теперь в связи с бушующей в США пандемией коронавируса в Мексике уже раздаются голоса о необходимости в срочном порядке самим отгородиться от северного соседа. В штабе же Демократической партии США не раз указывали, что строительство стены противоречит американским ценностям. Согласно опросам, более половины (58%) американцев негативно относятся к выделению бюджетных денег на строительство стены.

В 2019 году Конгресс предусматривал выделение лишь 1,37 млрд долларов на строительство стены на границе с Мексикой, хотя Трамп настаивал на 5,7 млрд долларов. В ответ американский лидер приостанавливал работу правительства на 35 дней — с 22 декабря до 25 января, и это стало самым длительным шатдауном в истории США. Далее Трамп ввел чрезвычайное положение на южной границе, что дало ему право перенаправить на строительство стены 6,5 млрд долларов без согласования в дополнение к уже выделенным средствам. Американские сенаторы проголосовали за отмену данного указа, после чего Трамп впервые на посту президента воспользовался правом вето.

В 2020 году Дональд Трамп намерен направить дополнительно не менее 7,2 млрд долларов на возведение стены на границе с Мексикой, а еще в сентябре прошлого года Трамп перераспределил 771 млн долларов из все той же программы «Европейская инициатива сдерживания» на строительство стены на американо-мексиканской границе.

Возведение стены призвано предстать победой курса 45-го президента США, а ее отсутствие — свидетельством того, что Трамп так и не выполнил свое главное обещание. The Washington Post называл это моментом истины для 45-го президента США: возведение стены станет триумфом Трампа, а неудача с ней, напротив, ударом наотмашь по его реноме. Поэтому сейчас, в преддверии новых президентских выборов, Трамп спешит на фоне разгула COVID-19 изыскать новые средства для возведения стены, в том числе за счет относительного уменьшения финансирования объектов в Европе, предназначенных «для сдерживания России».

«Пострадает» ли из-за стены глобальное противостояние России?

Согласно законопроекту комитета по делам вооруженных сил палаты представителей Конгресса США, программа «Европейская инициатива сдерживания» получила в 2020 финансовом году 6,5 млрд долларов. То есть на 794 миллиона больше, чем запрашивала ранее вашингтонская администрация, и на 200 миллионов больше, чем в 2019 году. Так что нынешнее сокращение бюджета «Европейской инициативы сдерживания» на 545 млн долларов из-за строительства стены с Мексикой отнюдь не приведет к сворачиванию противодействия России в Европе, инициируемого Вашингтоном.

Что же представляет собой «Европейская инициатива сдерживания»?

Еще в 2014 году президент США Барак Обама запросил у Конгресса средства на «Инициативу по обеспечению европейской безопасности» для увеличения американского ротационного военного присутствия в Евросоюзе и, главное, в новых странах — членах НАТО в Восточной Европе.

В 2017 году «Инициатива по обеспечению европейской безопасности» была переименована в «Европейскую инициативу сдерживания», а американское военное присутствие в Европе составляло 60 тыс. военнослужащих США всех родов войск.

Наиболее крупный военный контингент США (около 4,5 тыс. человек) в Восточной Европе был при Трампе в Польше. В 2019 году Штаты объявили о его увеличении еще примерно на 1000 человек. Под Краковом дислоцируется отряд войск специального назначения США. Было оповещено о создании потенциала американского спецназа в Польше для поддержки воздушных, наземных и морских операций, и речь может идти о перемещении в Польшу дополнительных сил, например, из Германии и Великобритании вместе со снаряжением, вертолетами и конвертопланами CV‑22 Osprey.

В Познань из ФРГ перемещен дивизионный передовой командный элемент, на который возложено командование всеми частями сухопутных войск США, осуществляющими многонациональные мероприятия по обучению. В Польше еще с 2013 года присутствуют американские многоцелевые истребители F‑16 Fighting Falcon и военно-транспортные самолеты C‑130 Hercules. В дальнейшем ВВС США разместили на 12‑й базе беспилотных летательных аппаратов ВВС Польши «Мирославец» отряд разведывательно-ударных беспилотных летательных аппаратов MQ-9 Reaper. В июне 2019 года стало известно, что Вашингтон создаст на его базе эскадрилью.

Второй по численности американских войск страной в Восточной Европе стала Румыния. На румынской военной базе в Девеселу введен в строй американский комплекс ПРО Aegis Ashore. В Прибалтике были размещены три многонациональные боевые группы усиленного передового присутствия НАТО.

В последние годы США перебрасывали в Европу по ротации бронетанковую бригадную боевую группу, боевую авиационную вертолетную бригаду, бригаду 1-й пехотной дивизии, подразделения которой пребывали в Польше, Венгрии, Румынии и Болгарии. Штаты направляют в Европу истребители F‑15 Eagle и штурмовики A‑10 Thunderbolt II ВВС США и ВВС Национальной гвардии США, которые базируются на авиабазах в Исландии, Нидерландах, Эстонии, Литве, Польше, Словакии, Венгрии, Румынии и Болгарии.

Соединенные Штаты систематически расширяют количество двухсторонних и многосторонних учений в Восточной Европе. Например, в марте этого года прошли крупномасштабные военные учения Defender Europe 2020. Подобные маневры НАТО проводит регулярно, однако нынешние стали самыми крупными за последние 25 лет. Они охватили территории 10 государств, и в них приняли участие 18 стран — только со стороны США было задействовано 37 тыс. военнослужащих.

Так что перебрасывание некоторой части средств из «Европейской инициативы сдерживания» на возведение стены с Мексикой, а возможно, на ее покраску, не скажется на развитии глобального направления противостояния России. Тем более что Пентагоном запланировано временно ограничить финансирование проектов военной инфраструктуры, которые прежде всего планировалось реализовать в Норвегии, Германии и Испании, а не в странах Восточной Европы. К тому же, как уточнил представитель Минобороны США Крис Шервуд, такие проекты не отменены — их финансирование просто заморожено до 2021 года