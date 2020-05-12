Неизвестные атаковали больницу в столице Афганистана

Кабул, 12 мая. Неизвестные атаковали больницу, расположенную в западной части Кабула. Об этом сообщает местный телеканал 1-TV.

Как стало известно СМИ, вначале на входе в здание прогремел взрыв, затем в медицинское учреждение зашли вооруженные люди. Уточняется, что в больнице находятся 100 коек. Сообщений о жертвах или пострадавших пока не поступало. По данным агентства Pajhwok, больница находится в введении афганского отделения гуманитарной организации «Врачи без границ».

Ранее сообщалось о взрыве, который прогремел возле военного объекта в столице Афганистана. В результате погибли три человека, еще восемь пострадали.