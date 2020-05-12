В Москве за сутки вылечились еще 1820 пациентов с коронавирусом

Москва, 12 мая. Еще 1820 пациентов вылечились от коронавирусной инфекции нового типа в Москве. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело еще 1820 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 19642», — заявила вице-мэр.

Российский президент Владимир Путин 11 мая провел совещание по коронавирусу. Он заявил, что режим самоизоляции позволил затормозить и замедлить распространение заболеваемости. По словам главы государства, за счет этого удалось получить ресурс времени. В РФ делается 170 тысяч тестов ежедневно, это один из самых высоких показателей в мире. В планах удвоить число тестирований и довести их до 30 тысяч в сутки, рассказал президент.

Вспышка коронавирусной инфекции нового типа произошла в декабре 2019 года в китайском городе Ухань.11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию COVID-2019 во всем мире.

Российские власти принимают превентивные меры для предотвращения распространения коронавируса: закрыты развлекательные центры, фитнес-центры, рестораны и бары, многие работодатели перевели своих сотрудников на удаленку, студенты и вузы продолжают обучение в дистанционном режиме. С конца марта действует режим самоизоляции. В некоторых регионах был введен обязательный «масочный режим», напоминает RT.