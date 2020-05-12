Роскачество рассказало, чем опасны клоны сайтов для видеоконференций

Москва, 12 мая. Сервисы видеозвонков на данный момент являются одной из немногих возможностей оставаться на связи с коллегами, семьей и друзьями, поэтому они становятся все более популярными у мошенников. Об этом говорится в сообщении Роскачества.

Как объяснили эксперты, востребованность услуг видеосвязи стала причиной появления многочисленных клонов сайтов для видеоконференций.

«Фейковая ссылка от мошенника может прийти на почту или в SMS», — уточнили в Роскачестве.

Как добавили в ведомстве, на первый взгляд подобный поддельный сайт ничем не отличается от оригинального, особенно если пользователь торопится. Но если не проявить внимательность, можно стать жертвой компьютерного вируса или потерять данные. Эксперты посоветовали воздержаться от дальнейших действий, если сайт кажется чем-то подозрительным.

«Доверчивому пользователю будет предложено под любым предлогом оставить свои персональные данные, или на его устройство автоматически загрузится вирусное программное обеспечение», — сказали они.

Ранее сообщалось, что кибермошенники используют пандемию коронавируса, чтобы воровать персональную информацию и собирать лжепожертвования на борьбу с инфекцией, предупреждают IT-эксперты.

По данным руководителя группы анализа веб-контента компании «Лаборатория Касперского» Константина Игнатьева, мошенники отправляют письма на тему коронавируса. При этом одна из зафиксированных спам-кампаний изображает рассылки от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).