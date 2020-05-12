Ученые предупредили о катастрофическом подъеме уровня Мирового океана

Москва, 12 мая. Международная группа ученых выяснила, что подъем уровня моря в этом столетии окажется намного сильнее, чем ожидалось. Результаты исследования опубликованы в журнале Climate and Atmospheric Science.

Ученые под руководством исследователей из Наньянского технологического университета в Сингапуре обратились к авторам более ста ведущих научных изданий и оценили повышение уровня Мирового океана. Исследователи провели анализ свыше тысячи статей на эту тему.

Есть несколько сценариев, один их них можно назвать катастрофическим. При самом худшем уровень океана повысится до 1,3 метра до конца текущего столетия, а еще через 200 лет эта отметка уже будет находиться на высоте 5,6 метра.

С точки зрения ученых, в результате таяния ледников Арктики и Гренландии уровень Мирового океана значительно вырастет. Замедлить этот процесс способно снижение выбросов парниковых газов.

Научные сотрудники из Университета штата Аризона ранее сообщили, что контактные линзы отрицательно влияют на Мировой океан. Исследователи предупредили, что люди смывают использованные линзы в канализацию, а микрочастицы пластика попадают в организмы морских животных и передаются по пищевой цепи человеку. По словам экспертов, лишь в США каждый год в сточные воды попадает от шести до 10 тонн линз.

В свою очередь международная группа токсикологов совместно с учеными Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) сообщила, что углеродные и кремниевые наночастицы, которые входят в состав изделий из пластика, могут повреждать клетки микроскопических водорослей.