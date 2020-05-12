Правительство утвердило дополнительные выплаты для семей с детьми. События дня. ФАН-ТВ

Правительство утвердило выплаты на детей Дополнительные выплаты для семей с детьми утвердило правительство. Предложение о социальной поддержке накануне озвучил президент. Семьи с детьми в возрасте от 3 до 15 лет включительно, согласно документу, с 1 июня смогут получить разовую выплату в 10 тысяч рублей на каждого ребенка. Кроме того, все семьи с детьми в возрасте до трех лет смогут получить выплаты в пять тысяч рублей на каждого ребенка за апрель, май и июнь. Заявления подаются через ПФР, рассмотреть его должны в течение пяти дней, а произвести выплату — не позднее, чем через три дня после утверждения. Подавать документы можно до 1 октября. Этим правом, по подсчетам Министерства труда, смогут воспользоваться около 1,7 млн семей, на помощь направят 25 миллиардов рублей.

В конгресс США внесена резолюция против властей РФ В конгресс США внесена резолюция с осуждением «нарушения прав человека в России». Как сообщают в пресс-службе комитета по иностранным делам палаты представителей, резолюция призывает администрацию Дональда Трампа наложить санкции на тех официальных лиц в российском правительстве, которые ответственны за нарушение прав человека. Обвинения касаются российских властей, которые якобы преследуют журналистов, оппозицию, гражданское общество и сторонников религиозных свобод. Российский МИД подобную критику уже неоднократно отвергал.

Пожар в больнице Святого Георгия в Петербурге Сегодня утром в Петербурге произошел пожар в больнице Святого Георгия на Северном проспекте. Там, в числе пациентов проходят лечение люди, с подтвержденным коронавирусом. Огонь возник на шестом этаже, предположительно в реанимационной зоне. По предварительным данным, пять человек погибли. Сейчас возгорание ликвидировано, площадь горения составила 10 квадратных метров, из больницы вывели 150 человек.