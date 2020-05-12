Депутат Верховной рады назвал украинский МИД «рассадником шизофрении»

Киев, 12 мая. Заявление МИД Украины по поводу трагедии, произошедшей в Одессе 2 мая 2014 года, продемонстрировало «шизофрению» ведомства. Об этом заявил депутат Верховной рады и сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович.

«По странному стечению обстоятельств МИД является всегда у нас абсолютным рассадником, как бы это сказать, шизофрении», — сказал он в эфире телеканала «112 Украина».

Рабинович подчеркнул, что МИД Украины является «вотчиной» президента страны Владимира Зеленского, который по конституции должен нести ответственность за это министерство, передает НСН. Что касается заявления ведомства по поводу трагедии в Одессе, то эти слова, по мнению депутата Рады, можно считать пределом «полуфашистской тупости», наглости и ненависти к людям.

Как отметил Рабинович, президенту Украины нужно решить, на чьей он стороне — МИД или граждан, которые его выбирали. Депутат добавил, что на Украине политики часто не выполняют свои предвыборные обещания, сообщает телеканал «360».

Напомним, 2 мая 2014 года украинские радикалы атаковали палаточный лагерь представителей «антимайдана» и подожгли одесский Дом профсоюзов, в котором укрылись активисты. Жертвами трагедии стали 48 человек. В шестую годовщину этого ужасного события в МИД Украины назвали произошедшее свидетельством того, что «подрывная сепаратистская деятельность в Украине обречена на поражение».