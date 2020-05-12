В Гидрометцентре заявили, что россиян ждет неоднородное лето

Москва, 12 мая. Грядущее лето должно быть теплым, но будет сопровождаться периодами похолодания, об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, летом погода будет меняться.

«Мы ожидаем, что лето будет теплым, но неоднородным — с периодами потепления и похолодания», — подчеркнул эксперт.

Как пишет «Российская газета», в июне среднемесячная температура будет выше нормы в восточной части юга России и Северного Кавказа. Такая же погода ожидается на севере Урала, Сибири и в Туве. При этом в европейской части России, включая Москву, температура воздуха будет соответствовать климатической норме. Как объяснил специалист, июль в европейской части России также ожидается в пределах климатической нормы, выше нормы средняя температура может быть в Хабаровском крае и на Камчатке.

В августе температура на большей части европейской части страны будет выше, чем в 2019 году. Как объяснил эксперт, превышение климатической нормы в августе также прогнозируется в Южном, Северо-Кавказском федеральных округах. Теплее обычного может быть также на юге Северо-Западного и на западе Приволжского округов, на севере Якутии, Магаданской области и Чукотки.

Ранее доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн объяснил, что распространение коронавирусной инфекции нового типа в летний период года замедлится.

По его словам, причиной этого является не якобы негативное воздействие на возбудителя тепла и солнечной радиации. Вирусолог пояснил, что в данном случае спад эпидемии коронавируса может быть связан с укреплением иммунитета у людей и изменением их образа жизни. Сейчас большинство граждан находятся в помещениях, где нет большого скопления народа.

Анатолий Альтштейн предположил, что «хорошая погода и лето — это факторы, которые должны действовать против вируса».