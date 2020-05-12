Стала известна причина пожара в больнице Святого Георгия в Петербурге

Санкт-Петербург, 12 мая. Возгорание в реанимационном отделении больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге могло произойти из-за неисправности одного из аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). В настоящее время эта версия рассматривается специалистами, сообщили Федеральному агентству новостей (ФАН) источники в экстренных службах.

Известно, что в это утро в блоке находились 20 пациентов, инфицированных коронавирусом. Когда произошло возгорание, 15 человек успели эвакуировать, однако 5 человек погибли. В ликвидации возгорания принимали участие 23 единицы техники и и 103 человека личного состава.

«Пожар начался в 6.23 утра. Первые расчеты прибыли через уже 4 минуты, поэтому удалось быстро справиться с огнем», — пояснили ФАН в чрезвычайных службах.

После ликвидации возгорания, медикам было поручено как можно быстрее возобновить работу всех ИВЛ, поскольку подача кислорода была отключена во всей больнице во время пожара.

Кроме того уточняется, что эпицентр возгорания находился на инфекционном этаже, в палате №2. Площадь горения составила 12 м.кв. На данный момент в больнице организована полная дезинфекция пожарных и спасателей, а также «грязная» и «чистая» зона. Обработку прошли более 60 сотрудников МЧС.

Напомним, возгорание в медучреждении произошло сегодня утром. Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало видео, сделанное на месте происшествия.