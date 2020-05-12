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Стала известна причина пожара в больнице Святого Георгия в Петербурге

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Стала известна причина пожара в больнице Святого Георгия в Петербурге

Санкт-Петербург, 12 мая. Возгорание в реанимационном отделении больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге могло произойти из-за неисправности одного из аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). В настоящее время эта версия рассматривается специалистами, сообщили Федеральному агентству новостей (ФАН) источники в экстренных службах.

Известно, что в это утро в блоке находились 20 пациентов, инфицированных коронавирусом. Когда произошло возгорание, 15 человек успели эвакуировать, однако 5 человек погибли. В ликвидации возгорания принимали участие 23 единицы техники и и 103 человека личного состава.

Стала известна причина пожара в больнице Святого Георгия в Петербурге

«Пожар начался в 6.23 утра. Первые расчеты прибыли через уже 4 минуты, поэтому удалось быстро справиться с огнем», — пояснили ФАН в чрезвычайных службах.

После ликвидации возгорания, медикам было поручено как можно быстрее возобновить работу всех ИВЛ, поскольку подача кислорода была отключена во всей больнице во время пожара.

Стала известна причина пожара в больнице Святого Георгия в Петербурге

Кроме того уточняется, что эпицентр возгорания находился на инфекционном этаже, в палате №2. Площадь горения составила 12 м.кв. На данный момент в больнице организована полная дезинфекция пожарных и спасателей, а также «грязная» и «чистая» зона. Обработку прошли более 60 сотрудников МЧС.

Стала известна причина пожара в больнице Святого Георгия в Петербурге

Напомним, возгорание в медучреждении произошло сегодня утром. Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало видео, сделанное на месте происшествия.

Стала известна причина пожара в больнице Святого Георгия в Петербурге

Стала известна причина пожара в больнице Святого Георгия в Петербурге

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