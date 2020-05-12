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Комаровский рассказал, полезны ли витамины для профилактики коронавируса

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Комаровский рассказал, полезны ли витамины для профилактики коронавируса

Москва, 12 мая. Прием витаминных комплексов для профилактики COVID-19 бесполезен. Об этом в своем блоге в Instagram рассказал врач и телеведущий Евгений Комаровский.

По его словам, для профилактики инфекционных болезней принимать витамины бесполезно. Как уточнил специалист, их следует пить при доказанном авитаминозе.  

«Если у вас не хватает какого-то витамина, почему-то он не усваивается, или если вы не можете пить, есть, глотать, или если в результате неправильного питания организм чего-то недополучает», — подчеркнул он.

При этом комплексные витамины могут принести пользу, если человек неправильно подготовился к самоизоляции и накопил запасы вредной пищи.

Ранее Евгений Комаровский в своем видеоблоге на YouTube-канале рассказал, что благодаря местному иммунитету человек может избежать коронавируса, даже не взирая на тесный контакт с заболевшим.

Как пояснил Комаровский, под местным иммунитетом в медицине понимаются защитные свойства слизистых оболочек носа, носоглотки, гортани и бронхов. В данных оболочках содержатся так называемые секреторные иммуноглобулины, которые могут нейтрализовать вирусы при попытке вторгнуться в организм.

На формирование местного иммунитета влияют разные факторы. Самое главное, чтобы слизистые оболочки организма не пересыхали, поскольку в таком случае их защитная функция попросту отключается.

По словам врача, это не отрицает того факта, что всем жителям страны надо быть осторожными.

Комаровский рассказал, полезны ли витамины для профилактики коронавируса

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Источник: Instagram
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