Накрутки и нарушения на сайте «Новой газеты» привели к отмене голосования за премию Немцова

Москва, 12 мая. Фонд имени скандального политика Бориса Немцова отменил результаты голосования за премию, проходившего на сайте «Новой газеты». Об этом сообщается на сайте издания.

«Мы выражаем сожаление, что голосование носило манипулятивный характер. Мы считаем, что был нанесен ущерб, в первую очередь, тем номинантам, которым решили таким способом «помочь», — приводит «Новая» позицию фонда, озвученную после получения технического отчета о ходе голосования.

Уточняется, что теперь победителя выберут учредители премии и члены совета фонда.

Отметим, что голосование на сайте «Новой» велось с серьезными нарушениями. Ранее Федеральное агентство новостей провело собственное расследование и обнаружило изъян в системе безопасности голосования — любой пользователь Сети мог накрутить голоса за того или иного кандидата.

Этим изъяном воспользовалась, собственно, и сама «Новая газета», накрутив голоса за свою сотрудницу Викторию Ивлеву. Она набрала более 42% голосов, при этом на сайте голосования ее представили как активистку и фотографа, не указав, что она связана с «Новой». Второе места заняла другая активистка — Зарифа Саутиева. Загадочным образом лидерами голосования стали малоизвестные личности.

Также ФАН выяснил, что «Новая газета» могла использовать голосование, чтобы собирать данные пользователей в интересах американских спецслужб. Главный редактор издания Дмитрий Муратов так и не смог объяснить, зачем во время голосования, длившегося целый месяц, его газета тайно собирала уникальные цифровые отпечатки компьютеров пользователей.