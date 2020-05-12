Появилось видео с пожара в петербургской больнице, где погибли пять человек

Санкт-Петербург, 12 мая. В распоряжение Федерального агентства новостей поступило видео, на котором запечатлена работа пожарных в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге. Сегодня утром там произошел пожар в результате которого погибли пять человек.

Напомним, согласно последним данным, ЧП случилось в 06.23. Вскоре к месту происшествия прибыло первое пожарное подразделение. Из окна шестого этажа больницы шел дым. К 07.00 пожарным удалось локализовать возгорание на площади 10 кв. м. Из здания было эвакуировано 150 человек. По предварительной информации, пятро погибших находились в отделении реанимации.

В настоящее время на месте продолжают работать экстренные службы, подробности произошедшего выясняются.