Правительство России утвердило дополнительные выплаты семьям с детьми

Москва, 12 мая. Правительство России утвердило дополнительные детские выплаты, которые озвучил в понедельник президент Владимир Путин. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на сайте кабинета министров.

Отмечается, что семьи с детьми в возрасте от трех до 15 лет включительно, согласно нормативному акту, с 1 июня смогут получить разовую выплату в 10 тысяч рублей на каждого ребенка.

При этом для получения средств семьям необходимо предоставить заявление через портал государственных услуг, сайт Пенсионного фонда или с помощью личного обращения в местное отделение Пенсионного фонда. Заявления будут рассматривать в течение пяти дней. В документе также сказано, что на выплату отводится не более трех дней. Заявления можно подать до 1 октября 2020 года.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о выплатах на детей в возрасте до трех лет. Размер выплаты составит пять тысяч рублей за апрель, май и июнь.

Согласно тексту указа, выплаты получат лица, имеющий право на другие выплаты в соответствии с законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», а также те граждане, у которых первый ребенок родился или был усыновлен между 1 апреля 2017 года и 1 января 2020 года.

По данным Минтруда, получить дополнительные выплаты на детей до трех лет смогут родители почти 1,7 миллиона детей, пишет газета «Известия».

Кроме того, Путин ранее анонсировал и другие меры поддержки семей. Так, каждая семья, в которой есть дети от трех до пятнадцати лет, получат единовременную выплату в размере десяти тысяч рублей на каждого ребенка. А семьи с низким доходом получат с 1 июня право оформить выплаты на детей от трех до семи лет.