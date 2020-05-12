В Петербурге горит больница Святого Георгия. ФАН-ТВ

ЧП произошло сегодня утром в Выборгском районе Санкт-Петербурга. На пульт пожарной охраны в 06:23 утра поступило сообщение о возгорании в больнице Святого Георгия, которая была перепрофилирована под лечение больных коронавирусной инфекции.

К моменту прибытия пожарных расчетов на 6 этаже здания наблюдался дым из окна больницы. Возгорание удалось локализовать на 10 квадратных метрах.

По данным источника, в пожаре погибли пять человек, которые находились в отделении реанимации. Эвакуировано 150 человек с 6-го этажа медучреждения. Как говорит медперсонал больницы, в палате реанимации находится еще 13 человек на ИВЛ.

Стало известно, что возгорание произошло на инфекционном этаже в палате №2, там горело электрооборудование.

Вся дальнейшая информация уточняется, на месте работают спасатели, медики и полиция.

Для пожарных и спасателей организована дезинфекция.