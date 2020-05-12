Российский биолог объяснила, у кого формируется иммунитет к COVID-19

Москва, 12 мая. Сильный и продолжительный иммунитет формируется только у 7–8% переболевших COVID-19. Об этом рассказала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU в США Анча Баранова.

По ее словам, нередко самый устойчивый иммунитет получают пациенты, у которых течение болезни было тяжелым. Как пишет РИА Новости, по словам специалиста, среди переболевших коронавирусом есть люди, у которых не сформировалось антител к коронавирусу.

«Это значит, что они избавились от инфекции с помощью интерферонов, которые оперативно вырабатываются в организме человека в ответ на вирус», — подчеркнула она.

Как объяснила специалист, интерфероны сами справились, и антитела не возникли, потому у этих переболевших нет иммунитета к опасной инфекции.

Ранее врач-диетолог поликлиники №1 управделами президента Вера Шарошкина назвала продукты, которые помогут в условиях эпидемии коронавируса, включив в список печень трески, чайный гриб, квашеную капусту и зелень. Шарошкина отметила, что печень трески содержит витамины D, A, кислоты и медь. В ежедневном рационе также должны присутствовать укроп, петрушка и лук. Зелень можно добавлять в гарниры, салаты и первые блюда.

Эксперт рекомендовала тщательно мыть фрукты и овощи. Зелень перед употреблением следует замачивать в воде на 15 минут, заключила Шарошкина.

В конце апреля Минобороны РФ ввело в эксплуатацию многофункциональные инфекционные медицинские центры в Подольске, Смоленске, Волгограде, Новосибирске, Уссурийске и Оренбурге.