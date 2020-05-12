На Сахалине вводят электронные пропуска для приезжих

Южно-Сахалинск, 12 мая. Электронные пропуска для приезжих, не имеющих местной прописки, вводят в Сахалинской области с 14 мая. Соответствующий указ подписал губернатор региона Валерий Лимаренко, сообщили в пресс-службе правительства Сахалина.

«Теперь все, кто прибывает в область, должны будут предъявить сахалинскую регистрацию. Если таковой нет, то гражданин обязан оформить цифровой пропуск», — рассказали в пресс-службе, уточнив, что мера принята для борьбы с распространением коронавируса.

Как отметили местные власти, к ним обращались многие жители Сахалина с просьбой ограничить сообщение между островом и материком, однако сделать это невозможно в связи с необходимостью обеспечивать работу значимых экономических отраслей. Ввод пропусков стал альтернативным решением.

Страница «Цифровой пропуск» появится на официальном сайте администрации и губернатора региона. Оформлять документы будут в аэропорту Южно-Сахалинска. Если человек прибыл на остров по работе, необходимо заполнить анкету, указав данные работодателя, пишет «АиФ». За неисполнение предписания физическое лицо может получить штраф в размере 30 тысяч рублей. Что касается работодателя, то ему грозит штраф до 300 тысяч рублей, передает НСН.

Сейчас всех пребывающих на Сахалин проверяют на коронавирус. Кроме того, всех прилетевших в Южно-Сахалинск на сутки отправляют в обсерватор. Те, у кого нет прописки в регионе, остаются в обсерваторе две недели.

Ранее сообщалось о мужчине с коронавирусом, который пытался сбежать на Сахалин. Нарушителя, который хотел пересечь на поезде весь Дальний Восток, задержали в Забайкальском крае, пишет «Дейта».