Пять человек погибли на пожаре в петербургской больнице

Санкт-Петербург, 12 мая. Во время пожара в реанимационном отделении больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге погибли пять человек. Об этом Федеральному агентству новостей сообщил источник в экстренных службах.

Возгорание в медучреждении произошло в 06.23 по адресу Северный проспект, 1. Вскоре к месту происшествия прибыло первое пожарное подразделение. Из окна шестого этажа больницы шел дым. К 07.00 пожарным удалось локализовать возгорание на площади 10 кв. м. Из здания было эвакуировано 150 человек.

По предварительным данным, в момент пожара погибшие находились в помещении реанимации. Подробности произошедшего выясняются.