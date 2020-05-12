Профессор Лазебник назвал причину тяжелых изменений в легких при COVID-19

Москва, 12 мая. Доктор медицинских наук, профессор Леонид Лазебник предположил, что осложнения в легких, которые вызывает коронавирус нового типа, могут быть связаны с избытком железа в организме пациента.

Все дело в том, что коронавирус способен повреждать ген гемоглобина. Это приводит к блокировке атома железа, после чего в организме человека образуется переизбыток железа и происходит кислородное голодание. По словам Лазебника, тот факт, что изменения в легких, которые вызывает коронавирус, не похожи на пневмонию, приметили китайские врачи.

«Косвенно это подтверждает и тот факт, что специфическое поражение легочной ткани при коронавирусе обнаруживает только компьютерная томография, в то время как обычную пневмонию «видит» и обычное рентгенологическое исследование», — пояснил ученый в интервью «АиФ».

Развитие соответствующего осложнения можно предсказать. На это указывает уровень ферритина в организме. Это белок, который вырабатывается в печени и собирает все железо. Его избыток провоцирует так называемый «цитокиновый шторм», который не редко становится причиной смерти больного.

Напомним, ранее врач-диетолог поликлиники №1 управделами президента Вера Шарошкина назвала продукты, которые помогут в условиях эпидемии коронавируса, включив в список печень трески, чайный гриб, квашеную капусту и зелень.