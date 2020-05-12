Врач назвала продукты, которые помогут в условиях эпидемии

Москва, 12 мая. Врач-диетолог поликлиники №1 управделами президента Вера Шарошкина назвала продукты, которые помогут в условиях эпидемии коронавируса, включив в список печень трески, чайный гриб, квашеную капусту и зелень.

«Хочу остановиться на суперфудах для нашего здоровья и иммунитета - это продукты из нашей традиционной кухни: квашеная капуста, богатая витамином С и антиоксидантами. Также к ферментированным продуктам относится простокваша, чайный гриб. И хочу остановиться на таком продукте как печень трески», — цитирует врача РИА Новости.

Шарошкина отметила, что печень трески содержит витамины D, A, кислоты и медь. В ежедневном рационе также должны присутствовать укроп, петрушка и лук. Зелень можно добавлять в гарниры, салаты и первые блюда.

Эксперт рекомендовала тщательно мыть фрукты и овощи. Зелень перед употреблением следует замачивать в воде на 15 минут, заключила Шарошкина.

В конце апреля Минобороны РФ ввело в эксплуатацию многофункциональные инфекционные медицинские центры в Подольске, Смоленске, Волгограде, Новосибирске, Уссурийске и Оренбурге.

«В данные центры завершена поставка медицинской техники, в том числе рентгеновское оборудование, компьютерные томографы, аппараты УЗИ, оборудование анестезиологии и эндоскопии, а также аппараты искусственной вентиляции легких», — сообщает пресс-служба ведомства.

Эпидемия пневмонии вспыхнула в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. Источником заболевания оказался новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время количество инфицированных в мире почти достигло 4,2 миллиона человек. От коронавируса скончались более 286 тысяч человек.

На территории РФ зарегистрировано более 221 тысячи случаев заражения, более двух тысяч человек умерли.