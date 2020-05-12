Гимнастка Солдатова удивила фанатов необычным трюком с растяжкой

Москва, 12 мая. Российская гимнастка, четырехкратная чемпионка мира Александра Солдатова опубликовала в своем Instagram-аккаунте короткое видео, на котором показала необычный прием. Девушка во время растяжки поставила кружку на ногу, а затем отпила из нее, балансируя на второй ноге.

Видео спортсменка разместила в сервисе Stories подписав при этом: «А почему бы и нет?».

Напомним, ранее Солдатова порадовала своих подписчиков свежим фото, на котором продемонстрировала восхитительную фигуру. Снимок 21-летняя спортсменка опубликовала в Instagram. На кадрах девушка изображена в обтягивающих бордовых лосинах и черной кожаной куртке. Солдатова решила спросить мнения у подписчиков, идет ли ей такой образ, устроив по этому поводу голосование.

Подавляющая часть фолловеров одобрила гардероб гимнастки, но большинство в первую очередь обратило внимание на потрясающую фигуру гимнастки.

В феврале 2020 года четырехкратная чемпионка мира по гимнастике вышла на ковер в рамках гала-концерта, который является завершением московского этапа Гран-при. В прошлый раз спортсменка принимала участие в соревнованиях в сентябре 2019 года, выступив на Кубке вызова в португальском Портимао.