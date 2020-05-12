Названы параметры возможного двигателя для сверхзвукового гражданского самолета

Москва, 12 мая. Генеральный директор Центрального аэрогидродинамического института Кирилл Сыпало назвал несколько параметров, которые могут стать определяющими при создании двигателя для отечественного перспективного сверхзвукового гражданского самолета.

По словам Сыпало, важным требованием для такого вида воздушного транспорта станет обеспечение потребной тяги и низкий уровень удельного расхода топлива на сверхзвуковой крейсерской скорости полета. Кроме того, при разработке основными параметрами будут технологии снижения шума во время взлета и посадки.

«Выбор типа двигателя и характеристик силовой установки и обеспечение их согласованной работы на критических точках траектории для минимизации потерь тяги оказывают ключевое влияние на топливно-экономические и экологические характеристики», — пояснил Сыпал в беседе с РИА Новости.

Напомним, ранее в Министерстве обороны РФ& рассказали, что придет на вооружение Сухопутных войск в 2020 году. Так, например, в армию поступит более 120 модернизированных танков Т-72Б3М, на которых устанавливается новый двигатель мощностью 1130 л. с., а также модульный комплекс динамической защиты нового поколения.