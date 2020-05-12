Прохор Шаляпин сфотографировался с «лучшими друзьями» на самоизоляции

Москва, 12 мая. Российский певец Прохор Шаляпин показал, как проходит его самоизоляция из-за пандемии коронавируса и порадовал подписчиком необычным фото.

Шаляпин разместил новую фотографию в соцсети Instagram. На снимке певец сидит на полу в компании больших мягких игрушек-медведей. Фотографию исполнитель сопроводил подписью, из которой следует, что во время самоизоляции его лучшими друзьями стали мягкие игрушки.

«Мои лучшие друзья в изоляции!» — говорится в подписи.

Поклонников Шаляпина рассмешила публикация. Многие подписчики посчитали, что такое окружение идет певцу.

«Прохор, вы такая нежнятина. Но это хорошо!» — написала barsukova3450.

«Жизнь хороша, и жить хорошо», — прокомментировала публикацию sveta_sokolova_555.

«Мишки, классный способ снять любой стресс…» — одобрила olganedelina1.

Однако к посту Шаляпина положительно отнеслись не все пользователи. Некоторые комментаторы указывали, что в больших игрушках накапливается пыль. Другие подписчики напоминали про возраст певца и отмечали, что в окружении мягких игрушек взрослый мужчина выглядит смешно.

Ранее Шаляпин вместе со своей бывшей невестой Анной Калашниковой записал необычный видеоролик. На нем исполнитель запечатлен в необычном образе. На мужчине надето длинное женское платье и парик, а на лице броский макияж.

Ролик был сделан Шаляпиным и Калашниковой в рамках челленджа #fliptheswitchchallenge. Его суть заключается в том, что пара на видео после резкой паузы меняется одеждой и показывают, насколько необычная получается картинка. Таким образом на Шаляпине оказалось платье бывшей невесты, а Калашникова, в свою очередь, оказалась одета в строгий мужской костюм.