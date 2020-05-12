Землетрясение магнитудой 4,3 произошло на севере Японии

Токио, 12 мая. В самой северной префектуре Японии Хоккайдо произошло землетрясение. На данный момент информации о разрушениях, жертвах или угрозе цунами не поступало.

Согласно данным национального метеорологического управления страны, очаг залегал на глубине 50 км. Магнитуда подземных толчков составила 4,3, сообщает ТАСС.

Напомним, накануне землетрясение магнитудой 5,5 было зафиксировано в Чили. Его эпицентр располагался в 19 км к северо-востоку от населённого пункта Сан-Педро-де-Атакама. Очаг залегал на глубине 117,9 км. А 8 мая на границе иранских провинций Тегеран и Мазендеран в результате землетрясения один человек погиб и 11 пострадали, пишет телеканал RT.