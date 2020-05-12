Прохор Шаляпин примерил платье и снялся в эпатажном видео

Москва, 12 мая. Российский певец Прохор Шаляпин вместе со своей бывшей невестой Анной Калашниковой записал необычный видеоролик. На нем исполнитель запечатлен в необычном образе. На мужчине надето длинное женское платье и парик, а на лице броский макияж.

Ролик был сделан Шаляпиным и Калашниковой в рамках челленджа #fliptheswitchchallenge. Его суть заключается в том, что пара на видео после резкой паузы меняется одеждой и показывают, насколько необычная получается картинка. Таким образом на Шаляпине оказалось платье бывшей невесты, а Калашникова, в свою очередь, оказалась одета в строгий мужской костюм.

Напомним, ранее российская певица Валерия приняла участие в «подушечном» челлендже. Исполнительница приложила к телу подушку, закрепила ее на талии ремнем и сделала фото напротив зеркала в таком виде. В подписи к посту Валерия отметила, что готова к критике хейтеров, которые напомнят ей о возрасте. Однако, многие подписчики в комментариях к публикации отметили, что даже в наряде из подушки исполнительница выглядит роскошно. Оказалось, что многие из поклонников Валерии уже поддержали челлендж и ждут, когда кто-нибудь из знаменитостей запустит новую акцию для поднятия настроения.