Бузову раскритиковали в Сети за фотосессию в военной форме

Москва, 12 мая. Певицу и телеведущую Ольгу Бузову раскритиковали за опубликованные 9 мая фотосессию и видео в военной форме.

Артистка в День Победы поздравила подписчиков с праздником, опубликовав в Instagram несколько снимков в образе медсестры военных лет с одуванчиком в руках и заплетенными косами. Также Бузова опубликовала видео, в котором она играет роль возлюбленной советского солдата, пробираясь к нему через лес и пытаясь спастись от «вражеских ударов».

В Сети отметили, что певица решила предстать в «военном образе», но не сняла украшения и оставила яркий макияж.

«Абсолютно неправдоподобно, еще и маникюр, макияж, прическа. <...> Надеюсь, моя бабушка этого никогда не увидит», — пожелал pyatok.

«Зачем вы делаете карнавал в этот день», — поинтересовалась vera.vera.yes.

«Cartier и серьги можно было бы снять. Смахивает на очередное лицемерие. Слишком все наигранно», — возмутилась evdokimova_galina_.

Также критики прошлись по драматургии видео и актерской игре Бузовой.

«Актеры погорелого театра. Не дай господь эту сцену увидеть ветеранам», — написал fdub2020.

«Дешево, фальшиво, наигранно, недостойно. Зачем снимать такие видео?» — задалась вопросом chishka.

Другие пользователи нашли ролик Бузовой трогательным и душевным «до мурашек». Поклонники поздравляли звезду с праздником и благодарили за видео.

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