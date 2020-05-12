В Приморье пока не будут ослаблять ограничения

Владивосток, 12 мая. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко считает, что говорить об ослаблении или отмене введенных из-за коронавируса ограничительных мер в регионе пока рано. Соответствующее заявление глава Приморья сделал на заседании регионального оперативного штаба во вторник.

«Эпидемиологическая обстановка в крае остается непростой. О послаблении говорить рано. Это, безусловно, будет происходить, но сейчас наша задача - сделать все, чтобы работа по снижению темпов заболеваемости дала результат. Необходимо также продолжить работу по выявлению правонарушителей санитарно-эпидемиологических требований», — цитирует Кожемяко ТАСС.

За минувшие сутки в Приморье заразились 48 человек. Всего в регионе насчитывается 955 инфицированных. Количество «тяжелых» пациентов увеличилось до 66 человек, 17 из которых подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). В медицинских учреждениях Приморья для лечения больных с коронавирусной инфекцией развернуто 1 168 коек.

Главный санитарный врач Приморья Татьяна Детковская отметила, что среднесуточный темп прироста составляет 8%, недельный — 56%. Это говорит о том, что заболеваемость прогрессирует, отметила эксперт. Врач назвала ограничительные мероприятия целенаправленной мерой, которую необходимо продолжить.

Ранее президент РФ Владимир Путин объявил о завершении периода нерабочих дней с 12 мая. Глава государства подчеркнул, что выход из режима ограничений быстрым не будет. Кроме того, Путин предложил ряд дополнительных мер поддержки семей с детьми и бизнеса.

Между тем, в начале мая замминистра обороны РФ Александр Фомин заявил, что в Министерстве обороны РФ считают коронавирус серьезной угрозой из-за скорости распространения и массового характера заболевания.