Военные РФ в дезинфицировали автоколонну турецкой техники на трассе М4 в Сирии

Дамаск, 12 мая. Подразделения специальной обработки войск РХБ защиты Вооруженных сил РФ провели полную дезинфекцию военной техники Турции, которая въехала на территорию, контролируемую сирийской армией. После этого, колонна продолжила движение в сопровождении российской военной полиции, сообщил во вторник старший офицер войск радиационной, химической и биологической защиты группировки войск ВС РФ в Сирии Геннадий Перегудов.

Обработка техники производилась при помощи авторазливочной станции АРС-14КМ на базе «Камаза». Применялся растров гипохлорида кальция. Дезинфекции подверглись несколько бронемашин, автоцистерна и автопоезд с бульдозером. При этом, промывке подвергались не только кузова машин, но и элементы подвески, колесные арки. Кроме того, после была проведена дезинфекция участка дороги, где стояла колонна.

«Турецкая сторона с полной ответственностью отнеслась к просьбе РФ о необходимости обработки вооружения, военной специальной техники химическим раствором при пересечении границы», — цитирует ТАСС Геннадия Перегудова.

Напомним, ранее Минобороны РФ сообщило, что российские специалисты приступили к доработке наземного робототехнического комплекса легкого класса «Скорпион». Проект осуществляется в интересах инженерных войск в целях дальнейшего развития автономных аппаратов. «Скорпион» представляет собой четырехколесную платформу, сконструированную на базе испытанной в Сирии машины «Скарабей», пишет телеканал RT.