Доход Нагиева от рекламы сравнили со стоимостью квартиры в центре Москвы

Москва, 12 мая. По оценкам экспертов, самый крупный контракт на съемку в рекламных роликах в России принадлежит актеру Дмитрию Нагиеву. При этом, доход телеведущего от участия в эксклюзивных роликах может ровняться стоимости квартиры в центре Москвы.

Дело в том, что после скандала с Региной Тодоренко ситуация на рынке рекламы изменилась. Новые контракты на съемки в телевизионных промо-роликах получил телеведущий и ученый Николай Дроздов, шеф-повар Константин Ивлев и Дмитрий Нагиева.

Напомним, ранее Тодоренко оказалась в центре внимания после ее слов о домашнем насилии. Девушка в одном из интервью заявила, что женщины могут сами быть ответственны за то, что на них поднимают руку. Ее высказывание вызвало осуждение в социальных сетях, вскоре ее лишили звания «Женщины года», некоторые рекламодатели отказались работать с телезвездой.

Тем не менее, дела с контрактами у других телеведущих обстоят лучше. Так, например, в марте комик Иван Ургант подписал новое соглашение с одним из крупнейших банков. В свою очередь, повар и телеведущий Константин Ивлев теперь рекламирует продукты и посуду, а Николай Дроздов снялся в рекламе медицинского аппарата для домашних физиотерапевтических процедур, пишет «Комсомольская правда».

Также известно, что юмористка Екатерина Варнава рассматривает рекламные контракты на три месяца с гонораром от 1,7 млн руб. Однако этой весной число рекламных контрактов снизилось, их получают теперь не многие.