Анна Семенович случайно показала избранника

Москва, 12 мая. Известная российская певица, радио- и телеведущая Анна Семенович случайно показала поклонникам своего вероятного избранника. Мужчину подписчики заметили в сторис исполнительницы в соцсети Instagram.

На кадрах звезда идет по супермаркету. Певица с вероятным избранником купили продукты, чтобы отправиться на дачу к родителям Семенович. Бывшая участница группы «Блестящие» и ее спутник соблюдают меры предосторожности на карантине, надевая маски.

«Мы в магазине. Скажите, что вы купили?» — обратилась певица к мужчине.

На вопрос Семенович ответила сама, сообщив, что они приобрели вино, шашлык и уголь. Звезда подчеркнула, что она со спутником собирается за город.

Судя по всему, в кадр попал мужчина, который покорил сердце исполнительницы. Семенович ранее говорила, что ее возлюбленный не связан с шоу-бизнесом.

Ранее Семенович шокировала поклонников, опубликовав фотографии возможного внешнего вида после самоизоляции. Артистка задалась вопросом, как все будут выглядеть после самоизоляции, и прикрепила в своем профиле в Instagram два снимка. На одном кадре сильно располневшая звезда с двумя подбородками, а на втором — стройная и ухоженная.

Некоторые подумали, что фотография, на которой певица с двумя подбородками, реальная, и артистка действительно прибавила в весе. Но снимок был сделан во время съемок клипа «Хочешь». По сценарию картины, главная героиня пытается вернуть расположение мужа, который решил подать на развод. У полной женщины есть всего месяц, чтобы измениться и сбросить несколько ненавистных килограммов.