Усик ответил вызвавшему его на поединок украинскому борцу

Киев, 12 мая. Украинский боксер, бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик ответил на брошенный его соотечественником, борцом вольного стиля Богданом Грицаем вызов. В соцсети Instagram боец отметил, что согласен на поединок, но только если он будет проходить по правилам бокса.

Грицай вызвал Усика на бой без правил. Борец заявил, что ему не нравятся высказывания боксера, в частности его «ватные» видеоролики и комментарии в социальных сетях. Поводом для вызова, видимо, послужил прямой эфир Усика в Instagram, в ходе которого боксер заявил, что готов нокаутировать любого несогласного с ним «диванного эксперта».

«Хочешь бой? Ты кинул мне вызов и бросил в меня перчатку… так что я выбираю оружие — ринг, бокс», — заявил в новом видео Усик.

Боксер отметил, что бои без правил ему не нужны, так как он живет и боксирует по правилам.

Комментируя вызовы на поединки, Усик отметил, что желающих выйти с ним на бой много. Но отвечать всем он не может. Боксер подчеркнул, что всем желающим побоксировать с ним необходимо пройти медосвидетельствование и тщательный отбор.

Усик также задался вопросом, какой может быть смысл в подобных поединках.

«Мне не надо никому из вас доказывать, если бы я соглашался на все поединки и дрался со всеми, то у меня бы уже руки стерлись по локти», — сказал Усик, призвав каждого заниматься своим делом.

Ранее стало известно, что украинские боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко внесены в черный список скандального сайта «Миротворец». Причиной этого стало их участие в съемках документального фильма о религии, дружбе и спорте «Здравствуй, брат! Христос воскрес». На сайте отмечается, что боксеры «участвуют в антиукраинских пропагандистских мероприятиях», а также «манипулируют информацией», тем самым «создавая угрозу независимости Украины».