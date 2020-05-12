Бузова удивила подписчиков в Instagram откровенным снимком

Москва, 12 мая. Телеведущая и певица Ольга Бузова опубликовала в своем Instagram-аккаунте откровенную фотографию. Снимок, на котором она позирует в обтягивающем боди, удивил подписчиков.

На фотографии звезда российского шоу-бизнеса продемонстрировал свои бедра. При этом, большинство ее поклонников с одобрением отнеслись к новой фотографии, обратив внимание на хорошую фигуры экс-ведущей «Дома-2». Другим же не понравился подобный откровенный снимок.

Певицу уже упрекнули за «излишний жирок». Другие же решили обратиться к возлюбленному Бузовой Давиду Манукяну, заявив, что он не должен позволять своей девушке выставлять на публику такие откровенные фотографии.

Напомним, ранее Бузова в День Победы захотела порадовать своих поклонников, переодевшись в военную форму и перепев песню «Журавли». Исполнительница роли Даши Букиной в телесериале «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева тоже предстала перед своими подписчиками в образе фронтовички. Но обе совершили грубейшую, по мнению россиян, ошибку, совместив военную форму с ярким макияжем и маникюром. В результате артистки наткнулись на шквал критики.

По мнению подписчиков телезвезды, коих у нее более 21 миллиона, Бузова занимается «позерством» и пытается «примазаться» к торжественным событиям, будучи совершенно не искренней.