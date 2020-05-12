Правительство Астраханской области продлило режим самоизоляции из-за коронавируса

Астрахань, 12 мая. На заседании штаба по коронавирусу губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин заявил о продлении ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции. По его словам, регион пока не вышел на так называемое плато, сообщает пресс-служба правительства Астраханской области.

В настоящее время регион находится в «зеленой зоне» по количеству свободных коек и охвату тестированием. Тем не менее, по коэффициенту распространения инфекции идет ухудшение показателей, заявил Бабушкин во время совещания.

«За последние 4 дня среднесуточный прирост заболеваемости 40%. С одной стороны, мы можем говорить о повышении выявляемости – и это хорошо. Так как это залог более быстрого начала лечения и победы над эпидемией. С другой стороны, это очень высокий показатель. В том числе, он свидетельствует о низкой дисциплине отдельных граждан», — поясняет губернатор.

Поскольку регион не вышел на плато по распространению коронавирусной инфекции, Роспотребнадзор рекомендовал региональному правительству сохранить ограничительные меры. Вместе с тем, с 12 мая в Астраханской области возобновят работу предприятия, которым были выданы пропуска для сотрудников. Предполагается, что постепенное снятие ограничительных мер начнется тогда, когда коэффициент распространения коронавируса будет менее единицы.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин объявил о завершении периода нерабочих дней с 12 мая. Глава государства подчеркнул, что выход из режима ограничений быстрым не будет. Кроме того, Путин предложил ряд дополнительных мер поддержки семей с детьми и бизнеса, сообщает телеканал RT.