Мост между Россией и КНР разрешили ввести в эксплуатацию

Москва, 12 мая. Совместная российско-китайская компания получила разрешение на ввод в эксплуатацию международного автомобильного моста между Россией и КНР «Благовещенск-Хэйхэ». Об этом сообщает пресс-служба выдавшего разрешение министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Глава Минвостокразвития Александр Козлов выразил благодарность строителям моста. Министр отметил, что в 2016 году, когда стройка только начиналось, «мало кто верил» в возможность ее завершения.

«Ведь про необходимость моста до этого говорили на протяжении двух десятков лет, но к работам не приступали. Но вот прошло три года и сегодня Россию и Китай впервые соединяет автомобильный мост», — заявил Козлов.

Объект сможет начать работу после снятия введенных из-за пандемии COVID-19 ограничительных мер.

Российская и китайская части моста были состыкованы в ходе торжественной церемонии в мае. В церемонии с российской стороны приняли участие полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов и другие. Стыковка моста была произведена на середине реки, где проходит граница между двумя странами.

Первый автомобильный мост между странами строился в Амурской области с декабря 2016 года. Основные этапы строительства российской части были завершены в конце ноября 2019 года. Длина моста составила 1080 метров, общая протяженность мостового перехода — 20 километров. Проезжая часть имеет две полосы общей шириной 11 метров.

Согласно техническому заданию, по мосту «Благовещенск-Хэйхэ» каждый день смогут проезжать 164 автобуса, 630 грузовых и 68 легковых автомобилей. После ввода объекта в эксплуатацию пассажиропоток должен будет составить порядка 5,5 тысячи человек в сутки.