Гендиректор «Исторического квартала» Бучель погиб под Красноярском

Красноярск, 12 мая. В районе поселка Элите под Красноярском в ДТП погиб генеральный директор акционерного общества «Исторический квартал» Кирилл Бучель. О несчастном случае сообщил промышленный дизайнер Степан Амелькин на своей странице в Facebook.

На данный момент известно, что бизнесмен попал в аварию на квадроцикле около 02.00 11 мая. Транспортное средство перевернулось на дороге, находившийся за рулем Бучель был без шлема. В результате полученных травм он скончался на месте происшествия.

Тело мужчины обнаружили соседи, которые после и вызвали экстренные службы. Точные обстоятельства гибели генерального директора выясняются, начато следствие, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, в апреле в Калуге прошла панихида по адвокату Тимофею Мусатову, защищавшему российского бизнесмена Александра Винника, которого арестовали в Греции летом 2017 года по запросу США, а затем экстрадировали во Францию. Мусатов умер в Москве на 51-м году жизни. Причиной смерти стал несчастный случай, пишет телеканал RT.