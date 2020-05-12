Отъезд туристов принес неожиданное благо Индии

Нью-Дели, 12 мая. Пандемия коронавируса принесла популярному у туристов индийскому штату Гоа неожиданные блага, снизив количество связанных с продажей наркотикой преступлений. Об этом со ссылкой на местную полицию сообщило издание Livemint.

В 2019 году в штате на 1,5 млн местного населения приходилось порядка семи миллионов приезжих. При этом Гоа считается одним из мест притяжения «наркотуристов».

После массового отъезда туристов и дауншифтеров, а также введения жесткого карантина в штате торговцы запрещенными веществами лишились клиентов, и криминальный бизнес практически полностью прекратился.

«Границы закрыты, туристы уехали, за все время у нас было лишь два-три незначительных случая. Речь об изъятии партий теперь не идет, и мы сделаем все, чтобы так осталось и после завершения карантина», — отметили в полиции.

По данным правоохранительных органов, уровень преступности в целом снизился на 67%.

В конце апреля СМИ сообщили, что шесть иностранных туристов, включая двоих украинцев, прятались в индийских пещерах, пытаясь пересидеть введенный в Индии из-за COVID-19 жесткий карантин. В группу также входили граждане Непала, США, Турции и Франции.

⁠Иностранцев местные полицейские обнаружили возле Ришикеша в штате Уттаракханд, на севере Индии. Их отправили на 14-дневный карантин. Симптомов коронавируса не выявили ни у одного из задержанных.

Туристы объяснили, что прятались в пещерах с 24 марта. Изначально они проживали в регионе Муни Ки Рети в гостинице, но когда деньги начали заканчиваться, купили продукты и другие припасы и отправились к природному укрытию.