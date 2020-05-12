Умер легендарный мультипликатор Борис Савин

Москва, 12 мая. После продолжительной болезни скончался российский мультипликатор-кукольник Борис Савин. О его смерти сообщил шеф-редактор киностудии «Союзмультфильм» Сергей Капков на своей странице в Facebook.

Борис Савин запомнился тем, что оживил персонажей из мультфильмов «Волшебник Изумрудного города», «КОАПП», «Большой секрет для маленькой компании», «Как старик корову продавал», «Мальчик шел, сова летела», «Падал прошлогодний снег». По словам Капкова, мультипликатора не стало 9 мая.

«Он успел и на «Союзмультфильме» поработать с Норштейном, Дегтяревым, Качановым. Добрейший человек был, талантливый, рассказы писал. Я так рад, что в прошлом году позвал его на «Икар» вручить приз в номинации «Аниматор», — написал Сергей Капков.

Напомним, в прошлом году из жизни ушел советский мультипликатор, главный художник Театра кукол имени Образцова Сергей Алимов. Последние годы своей жизни он вел мастерскую художников мультипликационного фильма во ВГИКе. Алимов создал такие мультфильмы, как «История одного преступления», «Топтыжка», «Каникулы Бонифация», «Отелло-67», пишет телеканал RT.