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Украинский политолог назвал Зеленского «слабаком»

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Украинский политолог назвал Зеленского «слабаком»

Киев, 12 мая. Украинский политолог Михаил Погребинский прокомментировал деятельность Владимира Зеленского на посту президента Украина. По его словам, Зеленский не способен принимать самостоятельные решения.

Свое заявление Погребинский сделал в эфире интернет-канала Topinform. Он заявил, что глава Украины находится под контролем «колониальной администрации», которая состоит из представителей западных структур и международных фондов.

«Слабак в роли президента. За его спиной принимают решения, назначают людей – он не может уволить», — заявил Погребинский.

На прошлой неделе Погребинский выступил с заявлением, в котором предупредил Зеленского, что тому нужно будет срочно бежать из страны, если МВФ откажется выделять очередной кредит.

По итогам изменений госбюджета Украины на 2020 год украинский ВВП сократится на 3,9% вместо прогнозируемого ранее роста в 3,7%, курс гривны составит 29,5 за доллар США вместо ранее прогнозируемых 27 гривен, инфляция — 8,7% вместо 5,5%.

Верховная рада Украины на внеочередном заседании приняла во втором чтении законопроект, отменяющий мораторий на продажу сельскохозяйственных земель с 1 июля 2021 года, сообщила «Газета.ру». Документ был важен для принятия новой кредитной программы МВФ. В поддержку законопроекта высказались 259 депутатов при необходимом минимальном количестве в 226 голосов. Его принятие было одним из условий, выдвинутых Международным валютным фондом для оказания дополнительной кредитной помощи Украине.

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Источник: TOPINFORM
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