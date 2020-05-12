Врач рассказала, какие маски дают лучшую защиту

Москва, 12 мая. Врач высшей категории Лариса Алексеева рассказала, какие медицинские маски дают лучшую защиту.

«Лучше всего для защиты использовать тройную одноразовую маску. Она сделана по всем канонам медицины. Но если человек хочет, чтобы у него была хорошая защита, лучше чередовать многоразовую с одноразовой», — цитирует врача телеканал «360».

По словам Алексеевой, если человек предпочитает многоразовые маски, купить лучше сразу несколько штук, чтобы носить с собой вторую про запас.

Алексеева отметила, что некоторые граждане еще до введения масочного режима постоянно носили с собой одноразовую маску, которую надевали при необходимости. Врач предупредила, что если пользоваться одной дежурной маской, то все накопленные на ней вирусы в какой-то момент попадут в организм, и «владелец этого средства защиты получит огромную нагрузку».

Она назвала маску универсальным средством защиты. Алексеева напомнила, что если маску носит не зараженный человек, то при сохранении дистанции в полтора-два метра при встрече с носителем вируса шансы не заразиться составляют 70%. Если маску носит зараженный человек и остается на расстоянии от здорового, шанс попадания вируса в организм уменьшается еще больше.

В декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула масштабная эпидемия пневмонии. Возбудителем заболевания оказался новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. Количество зараженных в мире превысило 4,1 миллиона человек. Заболевание унесло более 285 тысяч жизней. В России выявлено более 221 случаев заражения, скончались 2009 человек.