Вашингтон, 12 мая. Американские исследователи заявили, что достичь коллективного иммунитета к COVID-19 в 2020 году не удастся никому. Более того, они настаивают, что все утверждения о его наличии могут обернуться катастрофой системы здравоохранения.

Как сообщают ученые департамента эпидемиологии Школы общественного здравоохранения имени Джонса Хопкинса в Блумберге, для формирования коллективного иммунитета требуется, чтобы COVID-19 переболели (или получили вакцину от него) не менее 70%. В настоящий момент число заболевших ни в одной стране не превысило 2-5% населения. Даже в тех странах, где наблюдался резкий рост числа заболевших, их общее число относительно региона не превышало 25%.

Как написал гарвардский эпидемиолог Эрик Фейгл-Дин на своей странице в Twitter, достигнуть коллективного иммунитета позволит только вакцина.

«Прекратите мечтать. Единственный путь к коллективному иммунитету – это вакцина», — написал он.

Отметим, что некоторые страны не оставляют попыток выработать коллективный иммунитет. Одним из таких государств является Белоруссия. Ее министр здравоохранения Владимир Караник заявил, что оставить распространение вируса получится тогда, когда он либо потеряет свою вирулентность, либо население страны обретет коллективный иммунитет. 8 мая он заявил, что в Белоруссии скоро начнется централизованное исследование, чтобы определить иммунную прослойку населения, которой уже не угрожает коронавирус.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула масштабная эпидемия пневмонии. Позднее было установлено, что возбудителем эпидемии является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. Число зараженных во всем мире достигло почти 4,1 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более чем 280 тысяч человек, пишет «Газета.ру».

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.