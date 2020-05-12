Путин объявил о новых выплатах на детей российским семьям

Москва, 12 мая. С 1 июня россияне смогут получить единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на ребенка в возрасте от трех до 16 лет. Об этом на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране объявил президент РФ Владимир Путин.

По словам главы государства, российским семьям не до сборов различных выписок или справок для получения обещанных государством выплат. Путин отметил, что считает решение не вводить формальных критериев для получения новых выплат правильным и справедливым.

«Условие сейчас может быть только одно — помощь должны получить все, кто в ней нуждается. Повторю, каждая российская семья, в которой растут дети с трех до 15 лет включительно, сможет обратиться с заявлением на получение такой единовременной помощи», — заявил Путин.

Президент подчеркнул, что заявление можно будет подать уже с 12 мая дистанционно с помощью портала госуслуг либо через отделение Пенсионного фонда России.

Ранее российский президент объявил о прекращении периода нерабочих дней в стране с 12 мая. Он заявил, что ограничительные меры в большинстве регионов сохранятся, но их будут поэтапно снимать в соответствии с решениями региональных властей.

Член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб отметила, что это решение продиктовано необходимостью возвращать экономику к жизни и прекратить рост безработицы.