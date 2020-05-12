Москва, 12 мая. Новые вспышки COVID-19 в Китае могут быть вызваны тем, что полностью контролировать передачу вируса невозможно. С таким заявлением выступил специалист по китайской медицине Машаллах Мехтиев.

Он напомнил, что коронавирус нового типа может быть «очень живучим» и подолгу оставаться на различных поверхностях. Это значительно повышает риски новых случаев заболевания. В то же время, Мехтиев уверен, что китайские власти не допустят второй волны коронавируса.

«В Китае действует самая совершенная система мониторинга за передвижением граждан на время эпидемии: личные QR-коды показывают локации передвижения за последние две недели. На входах в метро стоят лазерные тепловизоры», — отметил он.

У всех посетителей общественных заведений в Китае обязательно измеряют температуру, отмечают время их прихода и собирают личные данные. Кроме того, допуск в жилые комплексы имеют только их жильцы. Ответственное отношение китайцев к медицинским предписаниям позволило сдержать распространение вируса.

Однако если вирус мутирует, власти Китая могут столкнуться с определенными проблемами.

«Повторение эпидемии возможно при дальнейшей изменчивости вируса. Он может стать сезонным и при этом, возможно, менее смертельным», — предположил эксперт.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула масштабная эпидемия пневмонии. Позднее было установлено, что возбудителем эпидемии является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. Число зараженных во всем мире достигло почти 4,1 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более чем 283 тысяч человек.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.