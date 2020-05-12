Режим ЧП во Франции продлили до 10 июля

Париж, 12 мая. Во Франции Конституционный совет утвердил продление режима ЧП в сфере здравоохранения до 10 июля. Ранее соответствующий законопроект был принят парламентом Франции.

Совет утвердил данное решение, но дополнив его некоторыми нововведениями. В частности, высказана необходимость ограничить количество людей, которые могут получить информацию о зараженном человеке и его контактах. Конституционный совет также постановил определить методы сбора, обработки и обмена информацией, которые обеспечат ее конфиденциальность, сообщает РИА Новости со ссылкой на французское издание Parisien.

Согласно последним данным, во Франции новым типом коронавирусной инфекции заражены более 22 284 человек. От сопутствующих заболеваний скончались 26,6 тысячи человек.

Ранее сообщалось, что страны Евросоюза собирают объединение «лучших умов мира» для создания вакцины от коронавируса. Ряд государств поддержал призыв ЕС выделить 7,5 миллиарда евро на изучение и сдерживание вируса. Обозначенную сумму Еврокомиссия намеревается собрать на благотворительной онлайн-конференции, которая состоится 4 мая. Проект уже поддержали канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Джузеппе Конте, а также премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг.