Устроенная чешскими СМИ травля привела к тому, что дипломат из РФ начал получать угрозы

Прага, 12 мая. Российский дипломат в Чехии начал получать угрозы после травли, развернутой против него в чешских СМИ, сообщает посольство РФ в Праге.

«Посольство обратилось в МИД Чехии с просьбой предпринять все надлежащие меры для предупреждения каких-либо посягательств на личность, свободу и достоинство своего сотрудника», — гласит заявление российской дипмиссии в Facebook.

В посольстве сообщили, что были вынуждены обратиться к чешской стороне с просьбой предоставить сотруднику российской дипмиссии полицейскую охрану.

Ранее чешское издание Seznam опубликовало разговор своего корреспондента с неким Андреем Викторовичем К. Чешские СМИ называют его руководителем российского федерального агентства в дипломатическом статусе, работающим в Праге. В чешской прессе появились несколько материалов, в которых утверждается, что этот человек якобы привез в Чехию яд рицин, чтобы поставив под угрозу трех пражских политиков, имеющих отношение к переименованию площади, где находится российское посольство, в честь Бориса Немцова, а также установке памятника власовцам и демонтажу памятника маршалу Коневу.

Напомним, памятник маршалу Коневу был демонтирован 3 апреля. После этого чешские СМИ стали тиражировать информацию, будто неизвестный мужчина с российским дипломатическим паспортом якобы доставил в посольство РФ яд рицин, который предназначался для причастных к сносу памятника. В МИД РФ эти публикации назвали «болезненными фантазиями».

Президент Чехии Милош Земан осудил снос монумента Коневу. Он назвал это «глупостью ничем не примечательных муниципальных политиков». По факту демонтажа памятника СК РФ возбудил уголовное дело. Министр обороны Сергей Шойгу обратился к главе Минобороны Чехии Любомиру Метнару с просьбой передать памятник маршалу России.