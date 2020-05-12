Психиатр Морозов рассказал, как вернуться к обычной жизни после пандемии

Москва, 12 мая. Ситуация с пандемией коронавирусной инфекции является сильно гипертрофированной, в результате чего у людей может возникнуть множество фобий и неврозов, связанных с выходом из режима самоизоляции. Как с ними бороться рассказал психиатр Виталий Морозов.

По словам врача, в настоящее время россиянам необходимо как можно быстрее возвращаться к нормальной жизни. При этом было отмечено, что, согласно многочисленным исследованиям, коронавирус не является инфекцией, которая появилась в последнее время. По мнению специалиста, человек болел им давно.

«Мы давно им болеем, и никто особо бы не страдал, если бы не было этого гипертрофированного ажиотажа вокруг него в СМИ. Не надо бояться переболеть вирусом, но не надо переносить его на ногах. Если человек заболел, надо сидеть дома в самоизоляции, если стало плохо — вызывать скорую», — сказал психиатр в интервью «Пятому каналу».

Он также добавил, что прекращение режима самоизоляции людям необходимо по-прежнему стараться сохранять дистанцию с больными людьми и носить средства индивидуальной защиты, такие как маска и перчатки. Он также посоветовал россиянам больше находиться на свежем воздухе, не курить и не злоупотреблять алкоголем.