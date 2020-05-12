Путин анонсировал новые выплаты на детей

Москва, 12 мая. Президент России Владимир Путин подписал указ о выплатах на детей в возрасте до трех лет. Размер выплаты составит пять тысяч рублей за апрель, май и июнь.

Согласно тексту указа, выплаты получат лица, имеющий право на другие выплаты в соответствии с законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», а также те граждане, у которых первый ребенок родился или был усыновлен между 1 апреля 2017 года и 1 января 2020 года.

По данным Минтруда, получить дополнительные выплаты на детей до трех лет смогут родители почти 1,7 миллиона детей.

Кроме того, Путин ранее анонсировал и другие меры поддержки семей. Так, каждая семья, в которой есть дети от трех до пятнадцати лет, получат единовременную выплату в размере десяти тысяч рублей на каждого ребенка. А семьи с низким доходом получат с 1 июня право оформить выплаты на детей от трех до семи лет.

Ранее российский президент объявил о прекращении периода нерабочих дней в стране с 12 мая. Он подчеркнул, что ограничительные меры в большинстве регионов сохранятся, но их будут поэтапно снимать в соответствии с решениями региональных властей.

Ранее участвующая в совещании глава Роспотребнадзора Анна Попова представила план по постепенному выходу страны из карантина. Регионы смогут постепенно снимать ограничения, учитывая уровень заболеваемости, заполненность коечного фонда, а также охват тестирования на коронавирус.

По последним данным, число выявленных случаев диагностики COVID-19 в РФ составляет 221 344. С начала эпидемии 39 801 пациентов полностью выздоровели, 2009 человек скончались.