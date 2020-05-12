Экс-солист «БиС» Соколовский заболел COVID-19

Москва, 12 мая. Бывший солист музыкальной группы «БиС» Влад Соколовский оказался заражен новым типом коронавирусной инфекции. Об этом певец рассказал своим подписчикам в Instagram-аккаунте.

Как пояснил Соколовский, в последние дни у него появился странный отхаркивающий кашель с мокротой и температура в 37,8 градуса, которая держалась в течение трех дней и поднималась выше. Обеспокоившись, певец вызвал на дом бригаду скорой помощи. Медики взяли у него пробы на коронавирус. Тест показал первично положительный результат.

«Через 2 дня пришел первично положительный анализ, сказали подождать повторный и самоизолироваться, если нет температуры, или вызвать службу при высокой. К тому времени температуры не было, так что я просто остался дома», — написал Соколовский.

При этом музыкант отметил, что уже предупредил тех, с кем контактировал в последние две недели. В настоящее время его данные поступили в Роспотребнадзор. С исполнителем вскоре должны связаться врачи, чтобы взять повторный анализ.

В своем посте Влад Соколовский также призвал людей внимательнее относиться к коронавирусу. Он отметил, что каждый человек проходит это заболевание индивидуально, однако важно не допускать дальнейшего распространения вируса.

Напомним, ранее главный врач Боткинской больницы в Москве Алексей Шабунин подтвердил, что заразился коронавирусом. В настоящее время доктор самоизолировался в своем кабинете и продолжает работать оттуда.