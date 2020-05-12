Вице-мэра Новороссийска уволили после участия в приготовлении шашлыков во время карантина

Новороссийск, 12 мая. Вице-мэр Новороссийска Екатерина Демченко была уволена со своей должности после того, как в Сети опубликовали видео, на котором она жарит шашлыки на природе, нарушая объявленный режим самоизоляции. Об этом сообщил в своем Instagram глава города Игорь Дяченко.

В Интернете ранее появился видеоролик, на котором группа отдыхающих готовит шашлыки на загородной базе отдыха. В одной из женщин опознали заместителя новороссийского мэра.

По словам Дяченко, поведение его подчиненных является неподобающим. Он подчеркнул, что новости о случившемся не требуют «никаких комментариев».

«Решение принципиальное, кардинальное и однозначное — заместитель Екатерина Демченко покидает свой пост», — написал он.

Он подчеркнул, что ответственность за образ городской власти несет каждый муниципальный служащий. Дяченко добавил, что чиновники не имеют права на поступки, которые подрывают авторитет всего руководства.

Ранее правительство РФ совместно с Роспотребнадзором по поручению президента Владимира Путина подготовило критерии последовательных шагов выхода из ограничений по коронавирусу с 12 мая. Путин подчеркнул, что рекомендации по выходу из режима ограничений по коронавирусу должны включать критерии и параметры последовательных шагов поэтапной отмены ограничений.

По данным на 6 мая, в России выявлено 221 344 пациентов с коронавирусом, 11 656 пациентов – за последние сутки. В мире коронавирус выявлен более чем у 4,1 млн человек, 283 тысяч человек скончались.