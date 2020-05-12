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Вице-мэра Новороссийска уволили после участия в приготовлении шашлыков во время карантина

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Вице-мэра Новороссийска уволили после участия в приготовлении шашлыков во время карантина

Новороссийск, 12 мая. Вице-мэр Новороссийска Екатерина Демченко была уволена со своей должности после того, как в Сети опубликовали видео, на котором она жарит шашлыки на природе, нарушая объявленный режим самоизоляции. Об этом сообщил в своем Instagram глава города Игорь Дяченко.

В Интернете ранее появился видеоролик, на котором группа отдыхающих готовит шашлыки на загородной базе отдыха. В одной из женщин опознали заместителя новороссийского мэра.

По словам Дяченко, поведение его подчиненных является неподобающим. Он подчеркнул, что новости о случившемся не требуют «никаких комментариев».

«Решение принципиальное, кардинальное и однозначное — заместитель Екатерина Демченко покидает свой пост», — написал он.

Он подчеркнул, что ответственность за образ городской власти несет каждый муниципальный служащий. Дяченко добавил, что чиновники не имеют права на поступки, которые подрывают авторитет всего руководства.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Новость о неподобающем поведении муниципального служащего, которую сегодня опубликовали некоторые новостные паблики в интернете не требует никаких комментариев. Решение принципиальное, кардинальное и однозначное - заместитель Екатерина Демченко покидает свой пост. Муниципальные служащие олицетворяют в целом власть города. Они не должны допускать поведение подрывающее авторитет власти. Без права на ошибку. #администрация #дяченко #моемнение #главановороссийска #глава #администрацияновороссийска #новороссийск #novorossiysk #massmedianovorossiysk #пресслсужбановороссийска #новостиноворосийска #событияновороссийска #новороссийск2020

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Ранее правительство РФ совместно с Роспотребнадзором по поручению президента Владимира Путина подготовило критерии последовательных шагов выхода из ограничений по коронавирусу с 12 мая. Путин подчеркнул, что рекомендации по выходу из режима ограничений по коронавирусу должны включать критерии и параметры последовательных шагов поэтапной отмены ограничений.

По данным на 6 мая, в России выявлено 221 344 пациентов с коронавирусом, 11 656 пациентов – за последние сутки. В мире коронавирус выявлен более чем у 4,1 млн человек, 283 тысяч человек скончались.

Вице-мэра Новороссийска уволили после участия в приготовлении шашлыков во время карантина

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Источник: Instagram Игоря Дяченко
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