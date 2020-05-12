Журналист Осташко объяснил, как Запад вербует агентов через «Новую газету»

Москва, 12 мая. Западные спецслужбы могут использовать российское либеральное издание «Новая газета» для того, чтобы составлять собственную базу пользователей, готовых к дальнейшей вербовке в агенты. Такое мнение высказал главный редактор информационного портала Politrussia.com Руслан Осташко.

Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) опубликовало крупное журналистское расследование, в котором рассказало о тесной связи «Новой газеты» и Агентства национальной безопасности (АНБ) США. Для получения сведений авторы статьи приняли участие в голосовании премии Бориса Немцова.

Как выяснилось, под видом конкурса либеральное издание также собирало информацию о своих читателях. В частности, «Новая газета» получала данные об удаленных устройствах пользователей для дальнейшей идентификации.

При этом стоит отметить, что АНБ использует подобную технологию для слежки за людьми по всему миру уже на протяжении 10 лет. Проект американских спецслужб называется X-Keyscore. Он позволяет выявить личность «анонимного» автора того или иного сообщения. Кроме того, программа способна получить данные о том, какие сайты посещал человек и иную информацию.

Журналист Осташко назвал несколько критериев, которые могут быть определяющими для вербовки читателя «Новой газеты» в агенты.

«То есть, допустим, работать в том же месте, где и работает интересующий их субъект, иметь доступ к материалам, которые их интересуют. Они очень быстро начинают процесс гласной или негласной вербовки этого человека», — пояснил он.

Под гласной вербовкой специалист понимает официальное «трудоустройство» на западные спецслужбы за вознаграждение. Это льстит многим либералам, поскольку все хотят быть агентами 007, однако в действительности подобных сотрудников используют и выбрасывают, объясняет журналист.

Неофициальная же вербовка происходит посредством различных командировок и обучения в США. После этого люди работают якобы на зарплате в 17 тысяч рублей, но, когда к ним приходит ФСБ с обыском, у них обнаруживается оружие и взрывчатка.