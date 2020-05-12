Титов заявил, что полный возврат к работе в регионах случится не ранее середины июня

Москва, 12 мая. Население в ряде регионов России сможет вернуться к работе не раньше середины июня, заявил уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Он прокомментировал заявление российского президента Владимира Путина, который ранее объявил, что общий для всей страны период нерабочих дней завершается с 12 мая. Президент подчеркнул, что отмена режимов ограничений в регионах может потребовать значительного времени. Кроме того, под запретом останутся массовые мероприятия.

«Даже в лучшем случае полный возврат к работе в отдельных регионах не произойдет раньше середины июня», — считает Титов.

Титов предположил, что оказать реальную поддержку бизнесменам сможет тесное сотрудничество губернаторов и Роспотребнадзора, благодаря которому будут предоставлены четкие и реалистичные планы возвращения к работе. Также он заявил, что рассчитывает на фактический возврат налогов самозанятым за 2019 год. Ранее с таким предложением также выступил российский лидер.

Напомним, что в Москве и области 15 апреля был введен режим пропусков. Разрешительные бумаги необходимо получать для передвижения на общественном или личном транспорте. Кроме того, гражданам необходимо иметь цифровые пропуска для поездок на велосипеде и самокате, пишет газета «Известия».

В конце 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая вспышка пневмонии. Позднее было установлено, что возбудителем заболевания стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту общее зараженных во всем мире достигает 4,1 миллиона человек. Заболевание унесло жизни почти 284 тысяч человек.