Доктор Мясников объяснил, как правильно запасаться медикаментами в период пандемии

Москва, 11 мая. Врач и телеведущий Александр Мясников назвал те лекарства, которыми необходимо запастись во время пандемии коронавирусной инфекции. Как пояснил доктор, данный список должен состоять из тех медикаментов, которые прописаны человеку.

Как поясняет Мясников, в период распространения коронавируса, единственным препаратом, который дома должен иметь каждый, является парацетамол. Он способен эффективно сбить температуру. Остальные рекомендации являются индивидуальными. Однако люди, которые страдают различными хроническими заболеваниями, могут столкнуться с трудностями при посещении врача, и это необходимо учитывать.

«Поскольку сегодня больницы и поликлиники являются местом повышенной опасности, при пандемии надо иметь хороший трехмесячный запас лекарств, которые вы принимаете. Гипертоникам надо иметь свои лекарства, «сердечникам» – свои, и так далее», — сказал Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

В данном случае, он привел пример с продолжительной поездкой, например, в лес. Во время путешествия человек берет лекарство с запасом при этом понимая, что новые выписать ему вряд ли удастся. Аналогично необходимо вести себя во время пандемии, поясняет Мясников.

Напомним, ранее Мясников рассказал о «странностях» в поведении коронавирусной инфекции нового типа. Он пояснил, что некоторые люди находятся в постоянном контакте с носителями вируса, однако при этом остаются «чистыми». Другие же наоборот, соблюдают режим самоизоляции и придерживаются основных правил гигиены, но все равно заражаются коронавирусом.